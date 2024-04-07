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Лига чемпионов
07 апреля 2024, 12:07 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:08
139
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити

Поединок пройдет 9 апреля в 22:00

07 апреля 2024, 12:07 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:08
139
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Манчестер Сити

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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