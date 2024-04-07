Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.