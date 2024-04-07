Черноморец – Александрия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 7 апреля, «Черноморец» на одноименном стадионе в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Александрию». Начало матча – в 13:00. Пока команды занимают 8-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Руслана Ротаня на матч:

«Черноморец»: Варакута, Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Бойчук, Ермаков, Бадибанга, Штогрин.

«Александрия»: Шевченко, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Беляев, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копына, Михайленко.