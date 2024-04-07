Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Александрия. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 11:50 |
231
0

Черноморец – Александрия. Стали известны стартовые составы

Матч 23-го тура УПЛ начнется в 13:00

07 апреля 2024, 11:50 |
231
0
Черноморец – Александрия. Стали известны стартовые составы
Стадион Черноморец

Сегодня, 7 апреля, «Черноморец» на одноименном стадионе в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Александрию». Начало матча – в 13:00. Пока команды занимают 8-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Руслана Ротаня на матч:

«Черноморец»: Варакута, Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Бойчук, Ермаков, Бадибанга, Штогрин.

«Александрия»: Шевченко, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Беляев, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копына, Михайленко.

По теме:
Легионер Звягеля: «Страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра»
Денис ТЕСЛЮК: «Мы должны качественно сыграть против Шахтера»
Даниил СКОРКО: «В любой момент игра может пойти не по нашему сценарию»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Черноморец - Александрия стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Бокс | 06 апреля 2024, 13:30 9
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой

Каждый из боксеров может получить 100 миллионов долларов

Шеффилд Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 07 апреля 2024, 11:47 0
Шеффилд Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Шеффилд Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок 32-го тура АПЛ состоится 7 апреля в 19:30 по Киеву

Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.04.2024, 11:00
Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
Футбол | 06.04.2024, 18:33
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ВИДЕО. Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
Снукер | 06.04.2024, 19:23
ВИДЕО. Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
ВИДЕО. Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
05.04.2024, 23:51
Бокс
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
06.04.2024, 19:55 1
Футбол
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
07.04.2024, 07:29
Другие виды
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 10
Футбол
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
05.04.2024, 21:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем