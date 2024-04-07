Украина. Премьер лига07 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 11:24
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Полесье и Карпаты интересуются израильским вингером
Два украинских клуба следят за игроком «Бейтара»
07 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 11:24
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Как стало известно Sport.ua, полузащитник израильского «Бейтара» (Иерусалим) Ярден Шуа может продолжить карьеру в Украине.
К 24-летнему вингеру, вызывавшемуся в ряды молодежной сборной страны, проявляют серьезный интерес два клуба – «Полесье» и «Карпаты».
Интересно, что в зимнее межсезонье житомирский клуб усилил звено, на котором играет израильтянин, Фортюне, Таллесом Костой и Петряком.
Контракт Шуа с «Бейтаром» действует до 30 июня 2026 года.
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