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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 11:24
73
0

Полесье и Карпаты интересуются израильским вингером

Два украинских клуба следят за игроком «Бейтара»

07 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 11:24
73
0
Полесье и Карпаты интересуются израильским вингером
Instagram. Ярден Шуа

Как стало известно Sport.ua, полузащитник израильского «Бейтара» (Иерусалим) Ярден Шуа может продолжить карьеру в Украине.

К 24-летнему вингеру, вызывавшемуся в ряды молодежной сборной страны, проявляют серьезный интерес два клуба – «Полесье» и «Карпаты».

Интересно, что в зимнее межсезонье житомирский клуб усилил звено, на котором играет израильтянин, Фортюне, Таллесом Костой и Петряком.

Контракт Шуа с «Бейтаром» действует до 30 июня 2026 года.

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инсайд Полесье Житомир Карпаты Львов
Источник Sport.ua
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