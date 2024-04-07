Полесье и Карпаты интересуются израильским вингером

Как стало известно Sport.ua, полузащитник израильского «Бейтара» (Иерусалим) Ярден Шуа может продолжить карьеру в Украине.

К 24-летнему вингеру, вызывавшемуся в ряды молодежной сборной страны, проявляют серьезный интерес два клуба – «Полесье» и «Карпаты».

Интересно, что в зимнее межсезонье житомирский клуб усилил звено, на котором играет израильтянин, Фортюне, Таллесом Костой и Петряком.

Контракт Шуа с «Бейтаром» действует до 30 июня 2026 года.