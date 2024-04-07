Экс-тренеру Мудрика в Челси пророчат работу в сборной Канады

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард входит в шорт-лист специалистов, которые могут возглавить сборную Канады.

Канадцы в настоящий момент ищут тренера, под чьим руководством их национальная команда могла бы достойно показать себя на чемпионате мира 2026 года, который состоится в Северной Америке.

Сейчас временным наставником сборной Канады является Мауро Бьелло.

Как известно, последним местом работы Лэмпарда был лондонский «Челси», где он исполнял обязанности тренера с апреля по июль 2023 года. Ранее – с января 2022 по январь 2023 года – Фрэнк занимал пост главного тренера в «Эвертоне».