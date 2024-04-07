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Англия
07 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:57
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Экс-тренеру Мудрика в Челси пророчат работу в сборной Канады

Новый вызов может принять Фрэнк Лэмпард

07 апреля 2024, 10:54 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:57
240
0
Экс-тренеру Мудрика в Челси пророчат работу в сборной Канады
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард входит в шорт-лист специалистов, которые могут возглавить сборную Канады.

Канадцы в настоящий момент ищут тренера, под чьим руководством их национальная команда могла бы достойно показать себя на чемпионате мира 2026 года, который состоится в Северной Америке.

Сейчас временным наставником сборной Канады является Мауро Бьелло.

Как известно, последним местом работы Лэмпарда был лондонский «Челси», где он исполнял обязанности тренера с апреля по июль 2023 года. Ранее – с января 2022 по январь 2023 года – Фрэнк занимал пост главного тренера в «Эвертоне».

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Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик Челси
Источник The Telegraph
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