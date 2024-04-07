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Major League Soccer
07 апреля 2024, 08:13 | Обновлено 07 апреля 2024, 08:23
681
0

ВИДЕО. Месси вернулся, но Интер Майами это не помогло выиграть

«Цапли» упустили победу над «Колорадо»

07 апреля 2024, 08:13 | Обновлено 07 апреля 2024, 08:23
681
0
ВИДЕО. Месси вернулся, но Интер Майами это не помогло выиграть
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 7 апреля в американском Форт-Лодердейле состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором отношщения выяснили «Интер Майами» и «Колорадо Рэпидз».

Игра завершилась вничью 2:2.

На гол бразильского легионера «Колорадо» Рафаэла Наварро игроки «Интер Майами» ответили после перерыва голами Лионеля Месси и Леонардо Афонсо. Быть бы победе флоридцев, но на 88-й минуте в составе гостей голом отметился Коул Бассетт.

Месси провел первую игру после травмы, появившись на поле в перерыве. А вот уругвайский форвард Луис Суарес остался в запасе «Интер Майами» до конца игры. Не было в заявке на матч украинского защитника Сергея Кривцова.

В таблице МЛС «Интер Майами» занимает третье место, имея 12 очков.

«Интер Майами» – «Колорадо» – 2:2

Голы: Месси, 58, Афонсо, 60 – Наварро, 45, Бассетт, 88.

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Интер Майами Колорадо Рэпидс видео голов и обзор Лионель Месси Сергей Кривцов Луис Суарес Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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