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Чемпионат Бельгии
Антверпен
06.04.2024 21:45 – FT 0 : 1
Генк
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Бельгия
07 апреля 2024, 02:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 02:26
28
0

Чемпионат Бельгии. Генк Соболя на выезде победил Антверпен

Украинец вышел на замену в конце матча

07 апреля 2024, 02:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 02:26
28
0
Чемпионат Бельгии. Генк Соболя на выезде победил Антверпен
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч второго тура второго этапа чемпионата Бельгии по футболу, в котором встречались «Антверпен» и «ГенкИ, за который выступает украинец Эдуард Соболь. Игра закончилась минимальной победой гостей.

Эдуард Соболь вышел на поле на 86-й минуте, заменив эль-Ханусса.

Чемпионат Бельгии. 2 этап. 2 тур

Антверпен – Генк – 0:1

Гол: эль-Хаджи, 43

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чемпионат Бельгии по футболу Антверпен Генк Эдуард Соболь
Источник Sport.ua
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