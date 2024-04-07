Бельгия07 апреля 2024, 02:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 02:26
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Чемпионат Бельгии. Генк Соболя на выезде победил Антверпен
Украинец вышел на замену в конце матча
07 апреля 2024, 02:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 02:26
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Состоялся матч второго тура второго этапа чемпионата Бельгии по футболу, в котором встречались «Антверпен» и «ГенкИ, за который выступает украинец Эдуард Соболь. Игра закончилась минимальной победой гостей.
Эдуард Соболь вышел на поле на 86-й минуте, заменив эль-Ханусса.
Чемпионат Бельгии. 2 этап. 2 тур
Антверпен – Генк – 0:1
Гол: эль-Хаджи, 43
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