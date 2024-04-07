Чемпионат Бельгии. Генк Соболя на выезде победил Антверпен

Состоялся матч второго тура второго этапа чемпионата Бельгии по футболу, в котором встречались «Антверпен» и «ГенкИ, за который выступает украинец Эдуард Соболь. Игра закончилась минимальной победой гостей.

Эдуард Соболь вышел на поле на 86-й минуте, заменив эль-Ханусса.

Чемпионат Бельгии. 2 этап. 2 тур

Антверпен – Генк – 0:1

Гол: эль-Хаджи, 43

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