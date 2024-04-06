Киченок / Киченок – Крюгер / Стивенс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 апреля украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок продолжат выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне в парном разряде.

В матче за титул украинки сразятся с американским тандемом Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс, получившем уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

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Сестры Киченок могут выиграть свой первый совместный титул WTA на грунте.

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