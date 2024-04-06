Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Киченок – Крюгер / Стивенс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 апреля 2024, 22:25 |
83
0

Киченок / Киченок – Крюгер / Стивенс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала парного разряда в Чарльстоне

06 апреля 2024, 22:25 |
83
0
Киченок / Киченок – Крюгер / Стивенс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

7 апреля украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок продолжат выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне в парном разряде.

В матче за титул украинки сразятся с американским тандемом Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс, получившем уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сестры Киченок могут выиграть свой первый совместный титул WTA на грунте.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Мария Саккари – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Надежда Киченок Людмила Киченок WTA Чарльстон Слоан Стивенс Эшлин Крюгер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Футбол | 06 апреля 2024, 03:59 0
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея

Подопечные Хаби Алонсо очень близки, чтобы выиграть Бундеслигу 2023/24

Новичок шокировал Баварию, Байер близок к чемпионскому титулу
Футбол | 06 апреля 2024, 18:37 4
Новичок шокировал Баварию, Байер близок к чемпионскому титулу
Новичок шокировал Баварию, Байер близок к чемпионскому титулу

Мюнхенская команда снова потеряла очки

Соболева и Овчаренко вышли в финалы на турнирах ITF
Теннис | 06.04.2024, 21:42
Соболева и Овчаренко вышли в финалы на турнирах ITF
Соболева и Овчаренко вышли в финалы на турнирах ITF
Замена Довбика? Жирона нацелилась на одного из лучших бомбардиров Реала
Футбол | 06.04.2024, 00:34
Замена Довбика? Жирона нацелилась на одного из лучших бомбардиров Реала
Замена Довбика? Жирона нацелилась на одного из лучших бомбардиров Реала
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Футбол | 06.04.2024, 20:38
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 9
Футбол
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 04:05 18
Теннис
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем