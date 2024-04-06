Мария Саккари – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Чарльстоне
6 апреля проходят полуфиналы на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Во втором матче этой стадии сразятся Мария Саккари из Греции и американка Даниэль Коллинс. Встреча состоится после матча Джессика Пегула – Дарья Касаткина. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 4-я встреча теннисисток, американка выиграла 1 матч.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессика Пегулы (№5 WTA) или Дарьи Касаткиной (№11 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Хаби Алонсо очень близки, чтобы выиграть Бундеслигу 2023/24
Хавбек «Шахтера» – о своем будущем