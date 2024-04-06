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  4. Мария Саккари – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 апреля 2024, 22:12 |
84
0

Мария Саккари – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Чарльстоне

06 апреля 2024, 22:12 |
84
0
Мария Саккари – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

6 апреля проходят полуфиналы на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Во втором матче этой стадии сразятся Мария Саккари из Греции и американка Даниэль Коллинс. Встреча состоится после матча Джессика Пегула – Дарья Касаткина. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, американка выиграла 1 матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессика Пегулы (№5 WTA) или Дарьи Касаткиной (№11 WTA).

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Источник Sport.ua
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