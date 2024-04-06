Мария Саккари – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 апреля проходят полуфиналы на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Во втором матче этой стадии сразятся Мария Саккари из Греции и американка Даниэль Коллинс. Встреча состоится после матча Джессика Пегула – Дарья Касаткина. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, американка выиграла 1 матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессика Пегулы (№5 WTA) или Дарьи Касаткиной (№11 WTA).

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