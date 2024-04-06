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  4. Сыграет ли Зинченко в старте? Известны составы на матч Брайтон – Арсенал
Англия
06 апреля 2024, 18:42 |
1580
0

Сыграет ли Зинченко в старте? Известны составы на матч Брайтон – Арсенал

Матч начнется в 19:30

06 апреля 2024, 18:42 |
1580
0
Сыграет ли Зинченко в старте? Известны составы на матч Брайтон – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс»

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на поединок. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко выйдет в стартовом составе. Это второй подряд выход в старте для Александра.

Начало поединка запланировано в 19.30 по киевскому времени.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Брайтон - Арсенал стартовые составы
Источник Sport.ua
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