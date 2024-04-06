Англия06 апреля 2024, 18:42 |
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Сыграет ли Зинченко в старте? Известны составы на матч Брайтон – Арсенал
Матч начнется в 19:30
06 апреля 2024, 18:42 |
1580
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В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс»
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на поединок. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко выйдет в стартовом составе. Это второй подряд выход в старте для Александра.
Начало поединка запланировано в 19.30 по киевскому времени.
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