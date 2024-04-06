Англия06 апреля 2024, 17:21 |
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Микель АРТЕТА: «Мы еще не видели лучшего Кая Хаверца»
Тренер «Арсенала» – о немецком полузащитнике
06 апреля 2024, 17:21 |
273
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает, что немецкий полузащитник команды Кай Хаверц еще может прибавить в своем уровне игры:
«Мы еще не видели лучшего Кая Хаверца. В его возрасте он только начал работать с нами, это его первый сезон, он строит эти отношения.
У него еще впереди, еще больше игр, ему нужно улучшить показатели... и я уверен, что он попытается это сделать».
В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Хаверца 9 голов и 4 ассиста в 41 матче за «Арсенал» во всех турнирах.
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