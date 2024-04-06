Англия06 апреля 2024, 16:18 | Обновлено 06 апреля 2024, 16:24
364
0
Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Лутоном
Украинский защитник снова выйдет в основе
06 апреля 2024, 16:18 | Обновлено 06 апреля 2024, 16:24
364
0
Сегодня, 6 апреля «Борнмут» Ильи Забарного в матче 32-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Лутоном». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Защитник сборной Украины снова выйдет в основе своей команды на матч.
Составы команд:
«Лутон»: Камински, Берк, Менги, Хасиока, Дафти, Баркли, Кларк, Каборе, Моррис
«Борнмут»: Нето, Керкез, Келли, Забарный, Смит, Кук, Кристи, Тавернье, Клюйверт, Семеньо, Соланке
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 апреля 2024, 08:49 7
«ПСЖ» нацелился на Винисиуса Жуниора
Футбол | 06 апреля 2024, 11:31 0
Экс-тренер «Шахтера» не исключает смену места работы, хотя и не считает это событие предрешенным
Бокс | 05.04.2024, 21:05
Футбол | 05.04.2024, 21:25
Футбол | 05.04.2024, 21:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.04.2024, 20:40 99
04.04.2024, 20:47 12
04.04.2024, 18:15 1
05.04.2024, 16:05 9
05.04.2024, 04:05 18
05.04.2024, 01:01 8