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  4. Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Лутоном
Англия
06 апреля 2024, 16:18 | Обновлено 06 апреля 2024, 16:24
364
0

Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Лутоном

Украинский защитник снова выйдет в основе

06 апреля 2024, 16:18 | Обновлено 06 апреля 2024, 16:24
364
0
Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Лутоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 6 апреля «Борнмут» Ильи Забарного в матче 32-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Лутоном». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Защитник сборной Украины снова выйдет в основе своей команды на матч.

Составы команд:

«Лутон»: Камински, Берк, Менги, Хасиока, Дафти, Баркли, Кларк, Каборе, Моррис

«Борнмут»: Нето, Керкез, Келли, Забарный, Смит, Кук, Кристи, Тавернье, Клюйверт, Семеньо, Соланке

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Лутон Таун Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Premier League
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