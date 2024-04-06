Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Лутоном

Сегодня, 6 апреля «Борнмут» Ильи Забарного в матче 32-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Лутоном». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Защитник сборной Украины снова выйдет в основе своей команды на матч.

Составы команд:

«Лутон»: Камински, Берк, Менги, Хасиока, Дафти, Баркли, Кларк, Каборе, Моррис

«Борнмут»: Нето, Керкез, Келли, Забарный, Смит, Кук, Кристи, Тавернье, Клюйверт, Семеньо, Соланке