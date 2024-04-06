Англия06 апреля 2024, 16:12 |
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Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на игру Эвертон – Бернли
Поединок начнется в 17:00
06 апреля 2024, 16:12 |
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В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Бернли».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко начнет поединок с первых минут. Напомним, что недавно Виталий пропустил один матч из-за болезни.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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