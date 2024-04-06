Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на игру Эвертон – Бернли

В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Бернли».



Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко начнет поединок с первых минут. Напомним, что недавно Виталий пропустил один матч из-за болезни.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.