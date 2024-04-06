Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на игру Эвертон – Бернли
Англия
06 апреля 2024, 16:12 |
495
0

Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на игру Эвертон – Бернли

Поединок начнется в 17:00

06 апреля 2024, 16:12 |
495
0
Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на игру Эвертон – Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Бернли».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко начнет поединок с первых минут. Напомним, что недавно Виталий пропустил один матч из-за болезни.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
Ярмолюк сыграет? Известен состав Брентфорда на матч с Астон Виллой
Перед битвой с Реалом. Ман Сити выиграл и догнал Ливерпуль в АПЛ
Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Лутоном
Эвертон Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Бернли стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 06 апреля 2024, 08:31 1
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне

Дальше всех из украинок в одиночном разряде прошли Элина и Ангелина Калинина

Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
Футбол | 06 апреля 2024, 14:33 0
Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе

Команда Юрия Мороза знает расписание матчей группового этапа

Три главные проблемы Русина в Сандерленде. Ждать ли летом ухода украинца
Футбол | 06.04.2024, 13:00
Три главные проблемы Русина в Сандерленде. Ждать ли летом ухода украинца
Три главные проблемы Русина в Сандерленде. Ждать ли летом ухода украинца
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Бокс | 05.04.2024, 21:05
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
Футбол | 05.04.2024, 21:06
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 49
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 9
Футбол
Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Зарю
Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Зарю
04.04.2024, 17:25 122
Футбол
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
06.04.2024, 06:15 3
Теннис
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
05.04.2024, 23:51
Бокс
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем