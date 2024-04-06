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  4. Верес рассказал, что будет с командой в случае вылета из УПЛ
Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 15:35 |
1456
0

Верес рассказал, что будет с командой в случае вылета из УПЛ

Надеин считает, что трагедии в вылете не будет

06 апреля 2024, 15:35 |
1456
0
Верес рассказал, что будет с командой в случае вылета из УПЛ
ФК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что команда будет до конца бороться за место в УПЛ, но больших проблем в случае вылета в Первую лигу не будет.

«Если будет понижение в классе? Ровно – футбольный город, здесь любят футбол, есть болельщики. Мы все равно строим проект не на год или два, мы строим академию, инфраструктуру».

«Катастрофы или трагедии не будет, но мы будем бороться за УПЛ, важно оставаться в Премьер-Лиге. Наша область не может быть без УПЛ», – сказал Надеин.

Сейчас команда занимает 14-е место и находится в зоне переходных матчей.

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Верес Ровно Иван Надеин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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