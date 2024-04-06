Англия06 апреля 2024, 15:02 | Обновлено 06 апреля 2024, 15:12
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ВИДЕО. Воздушный поцелуй Гвардиолы. Де Брюйне оформил роскошный гол в АПЛ
Хавбек ответил на быстрый гол соперника
06 апреля 2024, 15:02 | Обновлено 06 апреля 2024, 15:12
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В матче чемпионата Англии Манчестер Сити пропустил гол уже на четвертой минуте встречи с Кристал Пэлас, однако лидер гостей Кевин де Брюйне оперативно сравнял счет классным ударом в девятку.
Интересно, что наставник Жузеп Гвардиола даже отправил бельгийцу воздушные поцелуи.
Манчестер Сити важно набрать три очка, чтобы не отпустить в отрыв Ливерпуль, у которого на три очка больше и завтра матч с Манчестер Юнайтед.
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