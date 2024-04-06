ВИДЕО. Воздушный поцелуй Гвардиолы. Де Брюйне оформил роскошный гол в АПЛ

В матче чемпионата Англии Манчестер Сити пропустил гол уже на четвертой минуте встречи с Кристал Пэлас, однако лидер гостей Кевин де Брюйне оперативно сравнял счет классным ударом в девятку.

Интересно, что наставник Жузеп Гвардиола даже отправил бельгийцу воздушные поцелуи.

Манчестер Сити важно набрать три очка, чтобы не отпустить в отрыв Ливерпуль, у которого на три очка больше и завтра матч с Манчестер Юнайтед.