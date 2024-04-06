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  4. ВИДЕО. Воздушный поцелуй Гвардиолы. Де Брюйне оформил роскошный гол в АПЛ
Англия
06 апреля 2024, 15:02 | Обновлено 06 апреля 2024, 15:12
721
0

ВИДЕО. Воздушный поцелуй Гвардиолы. Де Брюйне оформил роскошный гол в АПЛ

Хавбек ответил на быстрый гол соперника

06 апреля 2024, 15:02 | Обновлено 06 апреля 2024, 15:12
721
0
ВИДЕО. Воздушный поцелуй Гвардиолы. Де Брюйне оформил роскошный гол в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии Манчестер Сити пропустил гол уже на четвертой минуте встречи с Кристал Пэлас, однако лидер гостей Кевин де Брюйне оперативно сравнял счет классным ударом в девятку.

Интересно, что наставник Жузеп Гвардиола даже отправил бельгийцу воздушные поцелуи.

Манчестер Сити важно набрать три очка, чтобы не отпустить в отрыв Ливерпуль, у которого на три очка больше и завтра матч с Манчестер Юнайтед.

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Манчестер Сити Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кевин де Брюйне Жузеп Гвардиола
Источник Sport.ua
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