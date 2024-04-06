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  4. ЯРМОЛЕНКО – о позиции на поле: «В моем возрасте могу играть в атаке везде»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 14:48 | Обновлено 06 апреля 2024, 14:49
211
0

ЯРМОЛЕНКО – о позиции на поле: «В моем возрасте могу играть в атаке везде»

Игрок готов выходить на любой позиции впереди

06 апреля 2024, 14:48 | Обновлено 06 апреля 2024, 14:49
211
0
ЯРМОЛЕНКО – о позиции на поле: «В моем возрасте могу играть в атаке везде»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Для лидера «Динамо» Андрея Ярмоленко сейчас не проблема сыграть на любой позиции в атаке. Вингер восстановился после травмы и успел забить один год в двух матчей весенней части сезона.

— Вы сыграли в прошлой игре на позиции атакующего полузащитника. Суркис сказал, что вы можете сыграть на любой позиции. Это реально?

— Ну, сыграть могу, но по-разному можно себя проявить. По поводу игры защите не знаю, а что касается атаки, то эта позиция не является для меня новой. Я знаю, что там нужно делать и как играть. Там ничего нового. Я много раз играл на позиции атакующего полузащитника. Так же, как играл форварда или на флангах атаки. В моем возрасте сыграть на любой позиции впереди – это реально.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник NV.ua
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