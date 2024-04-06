ЯРМОЛЕНКО – о позиции на поле: «В моем возрасте могу играть в атаке везде»
Игрок готов выходить на любой позиции впереди
Для лидера «Динамо» Андрея Ярмоленко сейчас не проблема сыграть на любой позиции в атаке. Вингер восстановился после травмы и успел забить один год в двух матчей весенней части сезона.
— Вы сыграли в прошлой игре на позиции атакующего полузащитника. Суркис сказал, что вы можете сыграть на любой позиции. Это реально?
— Ну, сыграть могу, но по-разному можно себя проявить. По поводу игры защите не знаю, а что касается атаки, то эта позиция не является для меня новой. Я знаю, что там нужно делать и как играть. Там ничего нового. Я много раз играл на позиции атакующего полузащитника. Так же, как играл форварда или на флангах атаки. В моем возрасте сыграть на любой позиции впереди – это реально.
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