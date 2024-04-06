ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне»

Капитан «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против «Ворсклы» (8 апреля, 18:00):

– Дмитрий, недавно ты провел юбилейный 50-й матч за «Кривбасс». Какие эмоции на этот счет?

– Очень доволен, что есть маленькое начало за «Кривбасс» – 50 матчей. Надеюсь, что в будущем будет цифра 100, ну а дальше еще будем работать и добиваться успехов.

– Как чувствуешь, сотый поединок за Кривбасс уже не за горами?

– Жизнь покажет. Думаю, что не за горами. Чувствую силы играть дальше на самом высоком уровне. Уверен, у нас вместе с «Кривбассом» все еще впереди.

– У тебя истекает контракт с «Кривбассом». Какие дальнейшие планы?

– Очень хочу здесь остаться. Счастливый защищать красно-белые цвета. Надеюсь, все будет хорошо.

– Перейдем к делам в чемпионате. Грядущий матч против «Ворсклы» будет отличаться от полтавского в прошлом году? Как изменился соперник за это время?

– Конечно, игра будет другой. Прошло полгода. И «Ворскла», и «Кривбасс» усилились. Будет много борьбы. Мы постараемся взять три очка. Мысли только о победе.

– В сезоне 2022/23 ты не реализовал пенальти за «Кривбасс» именно в ворота «Ворсклы». Помнишь ли тот момент и эмоции?

– Помню. Не забивать пенальти – это всегда такой момент… Нехороший для любого футболиста. Буду пытаться реабилитироваться за этот досадный эпизод уже в ближайший понедельник.