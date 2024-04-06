Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе

Сборная Украины U-17 на групповом этапе чемпионата Европы сыграет против Чехии, Сербии и хозяев турнира Кипра. УЕФА опубликовал календарь группы A.

В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из каждой группы. Победитель группы A сыграет со вторым местом группы B, а вторая команда квартета A сыграет с победителем группы B.

В группе B сыграют Дания, Хорватия, Австрия, Уэльс.

Группа А

20.05.2024

Сербия - Украина (17:00, Паралимни)

Кипр - Чехия (19:30, Ларнака)

23.05.2024

Украина - Чехия (17:00, Паралимни)

Кипр - Сербия (19:30, Ларнака)

26.05.2024

Украина - Кипр (19:30, Ларнака)

Чехия - Сербия (19:30, Ларнака)

1/4 финала

29.05.2024

1. А1 - В2 (16:30 или 19:00, Ларнака)

2. В1 - А2 (16:30 или 19:00, Ларнака)

30.05.2024

3. С1 - D2 (17:00 или 19:30, Ларнака)

4. D1 - С2 (17:00 или 19:30, Ларнака)

1/2 финала

02.06.2024

5. Победитель 1 - победитель 3 (17:00 или 19:30, Ларнака)

6. Победитель 2 - победитель 4 (17:00 или 19:30, Ларнака)

Финал

05.06.2024

Победитель 5 - победитель 6 (19:30, Лимасол)