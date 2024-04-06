Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
Команда Юрия Мороза знает расписание матчей группового этапа
Сборная Украины U-17 на групповом этапе чемпионата Европы сыграет против Чехии, Сербии и хозяев турнира Кипра. УЕФА опубликовал календарь группы A.
В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из каждой группы. Победитель группы A сыграет со вторым местом группы B, а вторая команда квартета A сыграет с победителем группы B.
В группе B сыграют Дания, Хорватия, Австрия, Уэльс.
Группа А
20.05.2024
Сербия - Украина (17:00, Паралимни)
Кипр - Чехия (19:30, Ларнака)
23.05.2024
Украина - Чехия (17:00, Паралимни)
Кипр - Сербия (19:30, Ларнака)
26.05.2024
Украина - Кипр (19:30, Ларнака)
Чехия - Сербия (19:30, Ларнака)
1/4 финала
29.05.2024
1. А1 - В2 (16:30 или 19:00, Ларнака)
2. В1 - А2 (16:30 или 19:00, Ларнака)
30.05.2024
3. С1 - D2 (17:00 или 19:30, Ларнака)
4. D1 - С2 (17:00 или 19:30, Ларнака)
1/2 финала
02.06.2024
5. Победитель 1 - победитель 3 (17:00 или 19:30, Ларнака)
6. Победитель 2 - победитель 4 (17:00 или 19:30, Ларнака)
Финал
05.06.2024
Победитель 5 - победитель 6 (19:30, Лимасол)
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