ДЖИЛАРДИНО: «Надеюсь, Малиновский вернется до конца сезона»

Главный тренер итальянского «Дженоа» Альберто Джилардино высказался о ситуации с травмированными игроками команды, упомянув в том числе и игрока сборной Украины Руслана Малиновского.

«У нас отсутствуют Маттурро, Читтадини, Витинья и Малиновский, включая Ретеги, который восстанавливается после травмы голеностопа. Что касается Витиньи, то я надеюсь, что он восстановится быстрее, чем ожидалось, а Малиновский вернется к концу сезона», – цитирует наставника Tutto Mercato Web.

Отметим, что Малиновский провел за «грифонов» в нынешнем сезоне 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.