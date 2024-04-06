ДЖИЛАРДИНО: «Надеюсь, Малиновский вернется до конца сезона»
Украинский хавбек провел за «Дженоа» 28 матчей в нынешнем сезоне
Главный тренер итальянского «Дженоа» Альберто Джилардино высказался о ситуации с травмированными игроками команды, упомянув в том числе и игрока сборной Украины Руслана Малиновского.
«У нас отсутствуют Маттурро, Читтадини, Витинья и Малиновский, включая Ретеги, который восстанавливается после травмы голеностопа. Что касается Витиньи, то я надеюсь, что он восстановится быстрее, чем ожидалось, а Малиновский вернется к концу сезона», – цитирует наставника Tutto Mercato Web.
Отметим, что Малиновский провел за «грифонов» в нынешнем сезоне 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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