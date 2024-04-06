БЕНЗЕМА – об игре в Саудовской Аравии: «Не могу сам выигрывать матчи»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил, что не может демонстрировать в саудовской команде такую же результативную игру, как в «Реале», где его окружали партнеры высокого уровня.

Отметим, что 36-летний француз не может забить с декабря прошлого года.

«Я не тот же Бензема, который был в «Реале», потому что здесь другая игра, другие игроки. Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Я не могу выигрывать матчи в одиночку», — приводит слова Бензема журналист Фабрицио Романо.

Добавим, что на счету обладателя «Золотого мяча»-2022 12 голов в 26 матчах за «Аль-Иттихад».