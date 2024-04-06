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  4. ПСЖ лидирует в борьбе за Осимхена
Франция
06 апреля 2024, 12:49 |
211
0

ПСЖ лидирует в борьбе за Осимхена

Форвард покинет «Наполи» летом

06 апреля 2024, 12:49 |
211
0
ПСЖ лидирует в борьбе за Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«ПСЖ» лидирует в борьбе за форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

Чемпионы Франции сейчас ищут замену Килиану Мбаппе, который летом перейдет в мадридский «Реал» свободным агентом. За Осимхена «ПСЖ» готов заплатить 130 миллионов евро. Кроме парижан, на форварда претендует ряд клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 13 голов и 4 ассиста в 25 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт 25-летнего нигерийца рассчитан до лета 2026 года.

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ПСЖ Виктор Осимхен Наполи трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник Corriere dello Sport
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