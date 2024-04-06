ФОТО. Шевченко поздравил младшего сына с первым юбилеем

Экс-футболист и тренер сборной Украины, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко поздравил в социальных сетях своего младшего сына Райдера-Габриэля с 10-летием.

«С 10-м днем рождения, наш прекрасный Райдер», – написал Андрей Николаевич на своей странице в Instagram, имеющей 1,2 млн подписчиков, прикрепив несколько фотографий с сыном.

Напомним, что Шевченко и американская модель Кристен Пазик воспитывают, помимо Райдера, еще троих сыновей – Джордана (19 лет), Кристиана (17) и Александра (11).