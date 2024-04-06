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  4. Йожеф САБО: «Мы выйдем из группы на Евро-2024»
Чемпионат Европы
06 апреля 2024, 12:24 |
136
1

Йожеф САБО: «Мы выйдем из группы на Евро-2024»

Экс-тренер сборной Украины – о шансах команды на Евро-2024

06 апреля 2024, 12:24 |
136
1
Йожеф САБО: «Мы выйдем из группы на Евро-2024»
Facebook. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы команды Сергея Реброва на Евро-2024:

«Мы выйдем из группы, а дальше все будет зависеть от жеребьевки. Возлагаю большие надежды на тренерский талант Сергея Реброва. Он — большой молодец. Умеет готовить команду, руководить коллективом во время игры. Мне импонирует волевой характер наших ребят. Они одолели боснийцев и исландцев после того, как пропустили первыми.

Наши молодые ребята должны сделать все, чтобы произвести блестящее впечатление. Хотя букмекеры прогнозируют, что за роль лучшего бомбардира поборются Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Криштиану Роналду, я бы не исключал и Довбика. Правда, этот парень нестабилен: он может поражать активностью, а может, так сказать, спать на футбольном поле. Если на Евро Довбик не будет спать, то может наделать шума на всю Европу».

На групповом этапе Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Евро-2024 чемпионат Европы по футболу
Источник Expres Online
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Fuz1982z
але 4 місце невиходить з групи ми таке і займемо
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