ВИДЕО. Азаров – о подготовке к «Руху» и ожиданиях от финала Кубка Украины

Защитник «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о настроениях внутри коллектива перед календарным матчем 23-го тура УПЛ против «Руха», оценил соперника по финалу Кубка Украины, а также оценил важность тренировок на «Арене Львов», где «горняки» проводят официальные матчи.