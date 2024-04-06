Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Азаров – о подготовке к «Руху» и ожиданиях от финала Кубка Украины
Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 12:21 |
24
0

ВИДЕО. Азаров – о подготовке к «Руху» и ожиданиях от финала Кубка Украины

Защитник «Шахтера» дал комментарий клубной пресс-службе

06 апреля 2024, 12:21 |
24
0
ВИДЕО. Азаров – о подготовке к «Руху» и ожиданиях от финала Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров

Защитник «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о настроениях внутри коллектива перед календарным матчем 23-го тура УПЛ против «Руха», оценил соперника по финалу Кубка Украины, а также оценил важность тренировок на «Арене Львов», где «горняки» проводят официальные матчи.

По теме:
Карпаты – ФСК Мариуполь, Агробизнес – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE
Два игрока Вереса не смогут сыграть против Оболони
Рух-2 Львов – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Иракли Азаров Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Бокс | 05 апреля 2024, 16:16 0
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса

Украинец считает своего бывшего соперника великим боксером и личностью

Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Футбол | 06 апреля 2024, 11:15 0
Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок за Кубок Короля

Верес – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.04.2024, 08:10
Верес – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Теннис | 06.04.2024, 06:15
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 05.04.2024, 22:14
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 12
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 49
Футбол
Заря – Динамо – 0:3. Разгромная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
Заря – Динамо – 0:3. Разгромная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
04.04.2024, 18:10 6
Футбол
Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Зарю
Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Зарю
04.04.2024, 17:25 122
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем