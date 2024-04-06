Украина. Премьер лига06 апреля 2024, 12:21 |
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ВИДЕО. Азаров – о подготовке к «Руху» и ожиданиях от финала Кубка Украины
Защитник «Шахтера» дал комментарий клубной пресс-службе
06 апреля 2024, 12:21 |
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Защитник «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о настроениях внутри коллектива перед календарным матчем 23-го тура УПЛ против «Руха», оценил соперника по финалу Кубка Украины, а также оценил важность тренировок на «Арене Львов», где «горняки» проводят официальные матчи.
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