Сергей НАГОРНЯК: «С Румынией и Словакией легко не будет»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк оценил шансы команды Сергея Реброва на групповом этапе Евро-2024, где украинцы сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией:

«Украина может конкурировать за второе место с Румынией и Словакией, но легко не будет. Эти команды в классе значительно превосходят сборную Боснии и Герцеговины, с которой у нас были огромные проблемы в плей-офф. Поэтому, по моему мнению, в этой группе сборная Украины может занять как первое место, так и последнее.

Да, наши молодые ребята способны выстрелить на полях Германии. Есть основания это предполагать. Кто бы мог подумать, что на начало апреля Артем Довбик будет возглавлять список бомбардиров чемпионата Испании. Такие же сюрпризы Довбик и компания могут преподнести и на Евро».