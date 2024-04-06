Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей НАГОРНЯК: «С Румынией и Словакией легко не будет»
Чемпионат Европы
06 апреля 2024, 11:47 | Обновлено 06 апреля 2024, 11:48
114
0

Сергей НАГОРНЯК: «С Румынией и Словакией легко не будет»

Экс-игрок сборной Украины – о шансах команды Сергея Реброва на Евро-2024

06 апреля 2024, 11:47 | Обновлено 06 апреля 2024, 11:48
114
0
Сергей НАГОРНЯК: «С Румынией и Словакией легко не будет»
УАФ. Сергей Нагорняк

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк оценил шансы команды Сергея Реброва на групповом этапе Евро-2024, где украинцы сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией:

«Украина может конкурировать за второе место с Румынией и Словакией, но легко не будет. Эти команды в классе значительно превосходят сборную Боснии и Герцеговины, с которой у нас были огромные проблемы в плей-офф. Поэтому, по моему мнению, в этой группе сборная Украины может занять как первое место, так и последнее.

Да, наши молодые ребята способны выстрелить на полях Германии. Есть основания это предполагать. Кто бы мог подумать, что на начало апреля Артем Довбик будет возглавлять список бомбардиров чемпионата Испании. Такие же сюрпризы Довбик и компания могут преподнести и на Евро».

По теме:
Йожеф САБО: «Мы выйдем из группы на Евро-2024»
Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Сергей Нагорняк сборная Украины по футболу
Источник Expres Online
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саудовский Аль-Хиляль обновил мировой рекорд по количеству побед подряд
Футбол | 06 апреля 2024, 08:34 1
Саудовский Аль-Хиляль обновил мировой рекорд по количеству побед подряд
Саудовский Аль-Хиляль обновил мировой рекорд по количеству побед подряд

Клуб из Эр-Рияда продолжает свою впечатляющую серию

Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Футбол | 06 апреля 2024, 03:59 0
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея

Подопечные Хаби Алонсо очень близки, чтобы выиграть Бундеслигу 2023/24

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 05.04.2024, 22:14
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Футбол | 05.04.2024, 18:11
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Футбол | 06.04.2024, 11:15
Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
05.04.2024, 23:51
Бокс
Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура
Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура
04.04.2024, 08:31 1
Футбол
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
04.04.2024, 14:13 15
Футбол
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16
Бокс
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
06.04.2024, 06:15 3
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем