Форвард Манчестер Сити: «Установки Гвардиолы иногда сбивают с толку»

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился интересными подробностями, с которыми приходится сталкиваться во время установок Жузепа Гвардиолы, а также рассказал о конкуренции с Эрлингом Холандом.

«Я привык играть с другими нападающими. С детства всегда делил роль нападающего с другими ребятами. Мы с Эрлингом продемонстрировали, что можем играть вместе и помогать команде. Мы стараемся работать вместе, и у меня такое чувство, что нам это удается.

В этом сезоне я играю больше, хотя в первый год мне приходилось быть более терпеливым. Я выступал на разных позициях – «девятки» или «десятки». Счастлив, что начал играть гораздо больше.

Игроки в «Манчестер Сити» должны уметь приспосабливаться к тому, что говорит тренер, пусть и иногда это может немного сбивать с толку. Но вам просто нужно адаптироваться», – приводит слова Альвареса The Sun.