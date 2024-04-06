Мохамед Салах рассказал, как расслабляется в свободное время

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих увлечениях вне футбольного поля.

31-летний египтянин поведал, что регулярно играет в шахматы, занимается йогой и медитирует, чтобы поддерживать себя в отличной форме.

«Я играю в шахматы практически каждый день. Большую часть времени я посвящаю занятию йогой, почти каждый день я занимаюсь медитацией. Я стараюсь развиваться в мелочах, не только в футболе, но и как человек. Я делаю все, чтобы быть своей лучшей версией в футболе. Но как человек я тоже должен развиваться», — приводит слова Салаха Goal со ссылкой на ESPN.

Напомним, «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ и ведет борьбу за чемпионский титул с «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Салах в текущем сезоне в 24 матчах английского чемпионата забил 16 голов и отдал 9 голевых передач.