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  4. Мохамед Салах рассказал, как расслабляется в свободное время
Англия
06 апреля 2024, 10:31 |
271
0

Мохамед Салах рассказал, как расслабляется в свободное время

Египтянин регулярно играет в шахматы и медитирует

06 апреля 2024, 10:31 |
271
0
Мохамед Салах рассказал, как расслабляется в свободное время
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих увлечениях вне футбольного поля.

31-летний египтянин поведал, что регулярно играет в шахматы, занимается йогой и медитирует, чтобы поддерживать себя в отличной форме.

«Я играю в шахматы практически каждый день. Большую часть времени я посвящаю занятию йогой, почти каждый день я занимаюсь медитацией. Я стараюсь развиваться в мелочах, не только в футболе, но и как человек. Я делаю все, чтобы быть своей лучшей версией в футболе. Но как человек я тоже должен развиваться», — приводит слова Салаха Goal со ссылкой на ESPN.

Напомним, «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ и ведет борьбу за чемпионский титул с «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Салах в текущем сезоне в 24 матчах английского чемпионата забил 16 голов и отдал 9 голевых передач.

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Goal.com
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