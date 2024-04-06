Суперзвезда Реала может сменить клуб за 200 миллионов евро

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

По информации Goal, топ-клубы Европы готовы воспользоваться вероятным переходом Мбаппе в «Реал» и подписать звездного вингера Винисиуса Жуниора. Отмечается, что за бразильца готовы бороться «ПСЖ», «Челси» и «Ливерпуль», которым нужно будет раскошелиться на 200 миллионов евро.

В этом сезоне Винисиус Жуниор отыграл за «сливочных» 28 матчей, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.