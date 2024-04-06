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Испания
06 апреля 2024, 08:49 | Обновлено 06 апреля 2024, 09:30
1165
3

Суперзвезда Реала может сменить клуб за 200 миллионов евро

«ПСЖ» нацелился на Винисиуса Жуниора

06 апреля 2024, 08:49 | Обновлено 06 апреля 2024, 09:30
1165
3
Суперзвезда Реала может сменить клуб за 200 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

По информации Goal, топ-клубы Европы готовы воспользоваться вероятным переходом Мбаппе в «Реал» и подписать звездного вингера Винисиуса Жуниора. Отмечается, что за бразильца готовы бороться «ПСЖ», «Челси» и «Ливерпуль», которым нужно будет раскошелиться на 200 миллионов евро.

В этом сезоне Винисиус Жуниор отыграл за «сливочных» 28 матчей, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ Винисиус Жуниор трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Челси Ливерпуль
Источник Goal.com
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Комментарии 3
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GloryUkraine
У Вінісіуса забагато негативних емоцій з якими він не здатен впоратися.  Чимось нагадує Балотеллі. 
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+1
Умник
Норм.
Мбаппе есть еще Вирца с Байера и останется еще что то в Сильпо взять.
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0
johndow
Претинденти😂😂😂
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0
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Теннис
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