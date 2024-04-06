Молодежные турниры06 апреля 2024, 06:59 |
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Шахтер U-15 – Динамо U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 16:30 видеотрансляцию матча ДЮФЛУ
06 апреля 2024, 06:59 |
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6 апреля в 16:30 состоится матч 9-го тура ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтер U-15 и Динамо U-15.
Смотрите видеотрансляцию матча Детско-юношеской футбольной лиги Украины.
Турнирная таблица чемпионата Украины U-15
Шахтер U-15 – Динамо U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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