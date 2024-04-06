Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-15 – Динамо U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
06 апреля 2024, 06:59 |
73
0

Шахтер U-15 – Динамо U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 16:30 видеотрансляцию матча ДЮФЛУ

06 апреля 2024, 06:59 |
73
0
Шахтер U-15 – Динамо U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 апреля в 16:30 состоится матч 9-го тура ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтер U-15 и Динамо U-15.

Смотрите видеотрансляцию матча Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

Турнирная таблица чемпионата Украины U-15

Шахтер U-15 – Динамо U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Шахтер U-17 – Динамо U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку на Арене Львов, где сыграет против Руха
ВИДЕО. Динамовец Денис Попов узнал пол будущего ребенка
Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев ДЮФЛУ смотреть онлайн Шахтер Донецк U-15 Динамо Киев U-15
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 06 апреля 2024, 06:01 0
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в АПЛ

Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Футбол | 05 апреля 2024, 11:31 25
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити

Летом ждем трансфера в другой клуб?

Стали известны подробности отставки Хацкевича из Заглембе Сосновец
Футбол | 05.04.2024, 19:47
Стали известны подробности отставки Хацкевича из Заглембе Сосновец
Стали известны подробности отставки Хацкевича из Заглембе Сосновец
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 05.04.2024, 22:14
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Самуляк завоевала три бронзы на Кубке мира по тяжелой атлетике
Другие виды | 06.04.2024, 00:51
Самуляк завоевала три бронзы на Кубке мира по тяжелой атлетике
Самуляк завоевала три бронзы на Кубке мира по тяжелой атлетике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
05.04.2024, 01:01 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16
Бокс
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 10
Футбол
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 04:05 18
Теннис
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем