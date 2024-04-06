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06 апреля 2024, 06:47 | Обновлено 06 апреля 2024, 06:59
94
0

Шахтер U-17 – Динамо U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 14:00 видеотрансляцию матча ДЮФЛУ

06 апреля 2024, 06:47 | Обновлено 06 апреля 2024, 06:59
94
0
Шахтер U-17 – Динамо U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 апреля в 14:00 состоится матч 9-го тура ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтер U-17 и Динамо U-17.

Смотрите видеотрансляцию матча Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

Турнирная таблица чемпионата Украины U-17

Шахтер U-17 – Динамо U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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