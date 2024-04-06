Молодежные турниры06 апреля 2024, 06:47 | Обновлено 06 апреля 2024, 06:59
94
0
Шахтер U-17 – Динамо U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 14:00 видеотрансляцию матча ДЮФЛУ
06 апреля 2024, 06:47 | Обновлено 06 апреля 2024, 06:59
94
0
6 апреля в 14:00 состоится матч 9-го тура ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтер U-17 и Динамо U-17.
Смотрите видеотрансляцию матча Детско-юношеской футбольной лиги Украины.
Турнирная таблица чемпионата Украины U-17
Шахтер U-17 – Динамо U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 апреля 2024, 19:47 10
Наставник получит заработную плату до конца сезона
Футбол | 05 апреля 2024, 11:31 25
Летом ждем трансфера в другой клуб?
Футбол | 05.04.2024, 12:00
Теннис | 05.04.2024, 23:59
Футбол | 06.04.2024, 06:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.04.2024, 08:31 1
04.04.2024, 20:47 10
05.04.2024, 04:05 18
04.04.2024, 22:49 3
05.04.2024, 00:19 48
04.04.2024, 20:40 99
05.04.2024, 16:05 8