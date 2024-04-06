Большая результативность. Челси 6 игр подряд забивает и пропускает 2+ гола
В 1989 году подобное достижение также было записано в актив именно «Челси»
Вечером 4 апреля прошел невероятный матч-треллер 31-го тура АПЛ между командами Челси и Манчестер Юнайтед (4:3).
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Хавбек синих Михаил Мудрик вышел в основе и провел на поле 70 минут, после чего был заменен. Уступая 0:2 в первом тайме, красные дьяволы забили три мяча и вышли вперед (3:2).
Героем матча стал Коул Палмер, который сделал хет-трик, забив два гола для Челси в компенсированное время (4:3). На 90+10 минуте он реализовал пенальти, а в следующей атаке с помощью рикошета принес победу синим.
Интересно, что Челси стал первой с 1989 года командой АПЛ, которая забила и пропустила два и более голов в 6 матчах подряд во всех турнирах.
В ноябре-декабре 1989 года подобное достижение также было записано в актив именно «Челси».
Последние 6 матчей Челси: забито по 2+ гола каждой командой
- 3:2 против Лидса (Кубок Англии)
- 2:2 против Брентфорда (АПЛ)
- 3:2 против Ньюкасла (АПЛ)
- 4:2 против Лестера (Кубок Англии)
- 2:2 против Бернли (АПЛ)
- 4:3 против Ман Юнайтед (АПЛ)
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