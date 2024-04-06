5 апреля футболисты Шахтера провели занятия на поле Арены Львов, где в воскресенье в чемпионате Украины будут принимать Рух.

Сессия стартовала с привычной разминки, а дальше подопечные Марино Пушича выполняли серию тактических упражнений, направленных на развитие атакующих действий в разных зонах поля.

Вторая часть занятия была посвящена игре в формате 5 на 5 с нейтральными исполнителями. В общей сложности тренировка длилась чуть больше часа.

Напомним, матч 23-го тура УПЛ Шахтер – Рух состоится 7 апреля на Арене Львов при присутствии ограниченного количества зрителей, игра начнется в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку на Арене Львов, где сыграет против Руха