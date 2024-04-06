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Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 06 апреля 2024, 03:49
62
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку на Арене Львов, где сыграет против Руха

Подопечные Марино Пушича отрабатывают действия в атаке на разных участках

06 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 06 апреля 2024, 03:49
62
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку на Арене Львов, где сыграет против Руха
ФК Шахтер

5 апреля футболисты Шахтера провели занятия на поле Арены Львов, где в воскресенье в чемпионате Украины будут принимать Рух.

Сессия стартовала с привычной разминки, а дальше подопечные Марино Пушича выполняли серию тактических упражнений, направленных на развитие атакующих действий в разных зонах поля.

Вторая часть занятия была посвящена игре в формате 5 на 5 с нейтральными исполнителями. В общей сложности тренировка длилась чуть больше часа.

Напомним, матч 23-го тура УПЛ Шахтер – Рух состоится 7 апреля на Арене Львов при присутствии ограниченного количества зрителей, игра начнется в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку на Арене Львов, где сыграет против Руха

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Источник ФК Шахтер Донецк
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