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06 апреля 2024, 00:44 |
38
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

06 апреля 2024, 00:44 |
38
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

В субботу, 6 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Кристал Пэлас – Манчестер Сити

Ggbet 10.10 – 5.64 – 1.35

19:30 Брайтон – Арсенал

Ggbet 5.29 – 4.37 – 1.67

23:00 Атлетик – Мальорка

Ggbet 1.73 – 3.75 – 5.90

КИБЕРСПОРТ (LOL)

18:00 Fnatic – Heretics

Ggbet 1.31 – 3.57

20:00 Vitality MAD Lions KOI

Ggbet 1.72 – 2.17

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Источник Sport.ua
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