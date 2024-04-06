СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 апреля

В субботу, 6 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Кристал Пэлас – Манчестер Сити

10.10 – 5.64 – 1.35

19:30 Брайтон – Арсенал

5.29 – 4.37 – 1.67

23:00 Атлетик – Мальорка

1.73 – 3.75 – 5.90

КИБЕРСПОРТ (LOL)

18:00 Fnatic – Heretics

1.31 – 3.57

20:00 Vitality MAD Lions KOI

1.72 – 2.17