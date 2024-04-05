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  4. Возле базы Ман Юнайтед нашли человеческие останки, завернутые в пластик
Англия
05 апреля 2024, 22:40 | Обновлено 05 апреля 2024, 22:41
308
0

Возле базы Ман Юнайтед нашли человеческие останки, завернутые в пластик

Личность погибшего не была идентифицирована, но расследование убийства уже начато

05 апреля 2024, 22:40 | Обновлено 05 апреля 2024, 22:41
308
0
Возле базы Ман Юнайтед нашли человеческие останки, завернутые в пластик
The Telegraph

В четверг, 4 апреля, были найдены человеческие останки, завернутые в пластик, возле базы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Telegraph, расследование убийства началось после того, как пришлось вызвать патологоанатома, чтобы подтвердить, что останки были человеческими. Личность погибшего еще не установлена.

Ужасная находка была обнаружена представителем общественности днем 4 апреля в лесу в Керсал-Дейл в Солфорде. Район, расположенный недалеко от стадиона The Cliff, где раньше тренировался «Манчестер Юнайтед» и где сейчас базируется клубная академия, оцеплен.

Детектив Льюис Хьюз из отдела по тяжким преступлениям GMP сказал:

«Я призываю всех, кто может располагать соответствующей информацией, поговорить с офицерами.

Нам нужно какое-то время, пока мы работаем над выяснением того, что именно здесь произошло. Территория закрыта для представителей общественности.

Жертва пока не установлена, но мы знаем, что у этого человека была семья, которая потеряла близкого человека, и мы хотим как можно быстрее обеспечить им поддержку.

Любой, кто думает, что за последние несколько дней стал свидетелем чего-то подозрительного в районе Керсал-Дейл, может стать ключом к раскрытию того, что произошло. Я бы попросил всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может иметь отношение к нашим запросам, независимо от того, насколько они велики или малы, позвонить по номеру 101».

ФОТО. Возле базы Ман Юнайтед нашли человеческие останки, завернутые в пластик

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Источник The Telegraph
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