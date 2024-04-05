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  4. Шахтер рассказал, где планирует проводить матчи еврокубков
Лига чемпионов
05 апреля 2024, 21:40 |
1304
5

Шахтер рассказал, где планирует проводить матчи еврокубков

Арена Шальке – основной, но не единственный вариант

05 апреля 2024, 21:40 |
1304
5
Шахтер рассказал, где планирует проводить матчи еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко подтвердил, что арена «Шальке» в Гельзенкирхене является основным вариантом для проведения домашних еврокубковых матчей в новом сезоне, однако не единственным.

«Мы действительно находимся в состоянии переговоров с «Шальке» по поводу проведения домашних матчей в еврокубках сезона 2024/25 в Гельзенкирхене. «Шальке» по нашей просьбе проводит опрос среди своих болельщиков на эту тему, чтобы лучше понимать их интерес и настроение».

«Мы максимально близки к договоренности, но при этом рассматриваем и другие варианты. Окончательно определимся по этому вопросу до конца апреля», – сказал Кириленко.

В этом сезоне команда проводила еврокубковые матчи в Гамбурге.

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Источник UA-Football
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Комментарии 5
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valerafan1
Спонсором Шальке є газпром. Тому кроти і хочуть грати на арені Шальке, лайкать проросійьку інформацію в інтернеті. Браво ватники і всі фанати які їх оточують.
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+4
avk2307
Бело голубая арена Шальке самое то.....
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+4
avk2307
Один плюс там тоже есть шахты . Нордштерн  там всем туристам показывают. Регион подходит...
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+1
Ron Noiill
В студії матч тв - нє, не можна ?
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0
Людмила Павловська
Та яка різниця , де програвать. Дивишся наш чемпіонат, вони ходять пішки, . А вчора грали Челсі - Манчестер, так цеж футбол, ...
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0
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