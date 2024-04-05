Шахтер рассказал, где планирует проводить матчи еврокубков

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко подтвердил, что арена «Шальке» в Гельзенкирхене является основным вариантом для проведения домашних еврокубковых матчей в новом сезоне, однако не единственным.

«Мы действительно находимся в состоянии переговоров с «Шальке» по поводу проведения домашних матчей в еврокубках сезона 2024/25 в Гельзенкирхене. «Шальке» по нашей просьбе проводит опрос среди своих болельщиков на эту тему, чтобы лучше понимать их интерес и настроение».

«Мы максимально близки к договоренности, но при этом рассматриваем и другие варианты. Окончательно определимся по этому вопросу до конца апреля», – сказал Кириленко.

В этом сезоне команда проводила еврокубковые матчи в Гамбурге.