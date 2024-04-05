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  4. Львовский Рух назначил нового главного тренера команды U19
Чемпионат Украины
05 апреля 2024, 22:33 |
180
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Львовский Рух назначил нового главного тренера команды U19

Денис Колчин сменил Сергея Задорожняка

05 апреля 2024, 22:33 |
180
0
Львовский Рух назначил нового главного тренера команды U19
ФК Рух. Денис Колчин

Львовский «Рух» сообщил о том, что юношескую команду U19 возглавил 46-летний Денис Колчин, помогать которому будет нынешний тренерский штаб львовян.

Последним местом работы специалиста, сменившего на этой должности Сергея Задорожняка, был одесский ДЮФК «Атлетик», где он занимал должность спортивного директора. До этого Колчин возглавлял одесскую «Жемчужину», винницкую «Ниву», «Балканы», а во времена игровой карьеры выступал в составе одесского «Черноморца», криворожского «Кривбасса», «Металлиста», «Николаева», «Днестра», входил в состав юношеской и молодежной сборных Украины, став в 1994-м бронзовым призером юношеского чемпионата Европы по футболу.

«Я не ожидал такого предложения. Недавно мне позвонил по телефону Виталий Пономарев, с которым мы вместе получали Pro-лицензию в Киеве, и спросил, не хотел бы я тренировать «Рух» U-19? У меня в Одессе было много работы в ДЮФК «Атлетик», где я работал директором, но все же решил обдумать это предложение. Дальше я уже пообщался с Игорем Дедишиным, и он рассказал все об Академии, предложил встретиться и увидеть все своими глазами. Мне стало интересно, поэтому я приехал и ознакомился с инфраструктурой, тренировочным процессом, условиями в которых работают воспитанники «Руха».

Увиденное меня поразило, ведь здесь просто фантастическое отношение к футболу и невероятный уровень профессионализма во всем – я такого еще нигде не видел. После этого у меня уже не было никаких сомнений, но я взял время на то, чтобы решить некоторые вопросы в Одессе и уже потом присоединился к «Руху» U-19 и уже приступил к работе», – рассказал о своем назначении специалист в интервью официальному сайту львовского клуба.

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Рух Львов U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Денис Колчин назначение тренера Виталий Пономарев Игорь Дедышин
Источник ФК Рух Львов
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