Другие новости05 апреля 2024, 20:19 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля
Важные события во всех видах спорта
05 апреля 2024, 20:19 |
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В пятницу, 5 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Айнтрахт Ф – Вердер
21:45 Салернитана – Сассуоло
22:00 Дамак – Аль-Наср
22:00 Лилль – Марсель
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