ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля

В пятницу, 5 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Айнтрахт Ф – Вердер

1.75 – 4.26 – 4.82

21:45 Салернитана – Сассуоло

3.50 – 3.60 – 2.21

22:00 Дамак – Аль-Наср

4.72 – 4.20 – 1.59

22:00 Лилль – Марсель

2.05 – 3.60 – 4.03