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05 апреля 2024, 20:19 |
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля

Важные события во всех видах спорта

05 апреля 2024, 20:19 |
72
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Айнтрахт Ф – Вердер

Favbet 1.75 – 4.26 – 4.82

21:45 Салернитана – Сассуоло

Favbet 3.50 – 3.60 – 2.21

22:00 Дамак – Аль-Наср

Favbet 4.72 – 4.20 – 1.59

22:00 Лилль – Марсель

Favbet 2.05 – 3.60 – 4.03

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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля
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Источник Sport.ua
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