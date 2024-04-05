Хавбек Динамо: «Я так редко забиваю... Надеюсь, Заря не обиделась»

«Заря» в матче чемпионата Украины проиграла «Динамо» 0:3, а в ворота команды забивали бывшие игроки луганчан Владислав Кабаев, Александр Андриевский и Владимир Бражко.

Кабаев иронизирует со своей низкой результативности.

«В ворота соперника забивали только бывшие игроки «Зари». Бывает такое. Меня спрашивали, будут ли праздновать, если забью, но я так редко забиваю, что... Надеюсь, «Заря» не обиделась. Редко забиваю? Да, сейчас с юмором к этому отношусь, хотя раньше близко к сердцу принимал. С возрастом, возможно, уже не так остро».

«Конечно, хочется чаще забивать и отдавать. Моя работа как атакующего хавбека. Чемпионская гонка? «Кривбасс» и «Шахтер» хорошо выглядят, мы в этой гонке. «Днепр-1» набирает очки, поэтому еще ничего не потеряно», – сказал Кабаев.

В нынешнем сезоне игрок забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах.