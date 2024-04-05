Без Роналду, но с Жиру. Ван Дейк назвал четырех самых сложных соперников

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о четырех своих самых сложных соперниках.

Интересно, что в списке не нашлось места для пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, вместо него был назван бывший нападающий «Арсенала» и «Челси» Оливье Жиру. Француз оказался в компании Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Серхио Агуэро.

«Жиру был связующим игроком в то время вместе с Эденом Азаром. Азар всегда отдавал ему пас, а он придерживал мяч. Жиру также забивал хорошие голы, играя против меня. Я всегда чувствовал, что он не забьет, но ему удавалось забить.

Я бы сказал, что Эрлинг Холанд – очень сложный соперник, он очень сильный, современный нападающий. Если вы дадите хотя бы сантиметр, такие нападающие вас накажут.

То же самое с Агуэро. Он не забил много голов против нас, но когда я играл против него в «Саутгемптоне», он всегда был для нас проблемой. Агуэро мог пробить как слева, так и справа, и вы всегда должны были быть на высоте», – сказал ван Дейк.