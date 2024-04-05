Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Роналду, но с Жиру. Ван Дейк назвал четырех самых сложных соперников
Англия
05 апреля 2024, 18:38 | Обновлено 05 апреля 2024, 18:41
407
0

Без Роналду, но с Жиру. Ван Дейк назвал четырех самых сложных соперников

Защитник «Ливерпуля» признался, против кого было труднее всего играть

05 апреля 2024, 18:38 | Обновлено 05 апреля 2024, 18:41
407
0
Без Роналду, но с Жиру. Ван Дейк назвал четырех самых сложных соперников
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк и Эрлинг Холанд

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о четырех своих самых сложных соперниках.

Интересно, что в списке не нашлось места для пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, вместо него был назван бывший нападающий «Арсенала» и «Челси» Оливье Жиру. Француз оказался в компании Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Серхио Агуэро.

«Жиру был связующим игроком в то время вместе с Эденом Азаром. Азар всегда отдавал ему пас, а он придерживал мяч. Жиру также забивал хорошие голы, играя против меня. Я всегда чувствовал, что он не забьет, но ему удавалось забить.

Я бы сказал, что Эрлинг Холанд – очень сложный соперник, он очень сильный, современный нападающий. Если вы дадите хотя бы сантиметр, такие нападающие вас накажут.

То же самое с Агуэро. Он не забил много голов против нас, но когда я играл против него в «Саутгемптоне», он всегда был для нас проблемой. Агуэро мог пробить как слева, так и справа, и вы всегда должны были быть на высоте», – сказал ван Дейк.

По теме:
Неприятные новости для Миколенко. С Эвертона снова могут снять очки
Экс-игрок АПЛ: «Ман Юнайтед еще 5 лет назад нужна была полная перестройка»
Энцо ФЕРНАНДЕС: «Мне нравится играть за Челси, я счастлив»
Вирджил ван Дейк Английская Премьер-лига Криштиану Роналду Лионель Месси Эрлинг Холанд Серхио Агуэро Оливье Жиру
Источник talkSPORT
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такой футбол опасен. Звездный бек МЮ рассказал о своих проблемах с головой
Футбол | 05 апреля 2024, 15:46 8
Такой футбол опасен. Звездный бек МЮ рассказал о своих проблемах с головой
Такой футбол опасен. Звездный бек МЮ рассказал о своих проблемах с головой

Рафаэль Варан вновь поднял тему, которая в Англии является крайне обсуждаемой в последние десять лет

Свитолина уверенно обыграла Сэвилл в 1/16 финала турнира WTA 500 Чарльстон
Теннис | 04 апреля 2024, 21:36 6
Свитолина уверенно обыграла Сэвилл в 1/16 финала турнира WTA 500 Чарльстон
Свитолина уверенно обыграла Сэвилл в 1/16 финала турнира WTA 500 Чарльстон

Элина наконец-то стартовала на этих кортах!

Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Футбол | 05.04.2024, 11:31
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Второй матч за день. Известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Чарльстона
Теннис | 04.04.2024, 21:49
Второй матч за день. Известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Чарльстона
Второй матч за день. Известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Чарльстона
Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко
Футбол | 05.04.2024, 17:32
Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко
Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
05.04.2024, 01:01 4
Футбол
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 04:05 18
Теннис
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
03.04.2024, 19:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем