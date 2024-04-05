ВИДЕО. В Аргентине болельщик попал камнем в голову футболиста

Инцидент произошел после финального свистка матча группового этапа Кубка Либертадорес между аргентинским «Росарио Сентраль» и уругвайским «Пеньяролем».

По окончании игры, прошедшей в Аргентине, пострадал защитник уругвайской команды Максимилиано Оливера, в которого прилетел камень с трибун, сообщает AS.

Камень попал в голову игроку, едва не повредив левый глаз. На кадрах видно, как сначала Оливера лежит на газоне, а затем встает и пытается разобраться с болельщиками «Росарио Сентраль». Его в этот момент удерживали одноклубники.

Получившему рассечение 32-летнему уругвайцу оказали первую помощь в раздевалке, с глубокой раной Оливера был доставлен в больницу, где ему наложили несколько швов. Через несколько часов футболист сообщил в соцсетях, что с ним все в порядке.

«Росарио Сентраль» пообещал установить личности виновных и наказать их. Сам же матч завершился минимальным поражением «Пеньяроля» со счетом 0:1.