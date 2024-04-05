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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Полесье
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 18:18 |
195
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Полесье

На «Минай-Арене» состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги

05 апреля 2024, 18:18 |
195
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Полесье
УПЛ

В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Полесье».

Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 23-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 очков. «Полесье» занимает 6 строчку, сыграв 22 матча и набрав 33 очка.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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