Украина. Премьер лига05 апреля 2024, 18:18 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Полесье
На «Минай-Арене» состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги
05 апреля 2024, 18:18 |
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В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Полесье».
Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.
К началу 23-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 очков. «Полесье» занимает 6 строчку, сыграв 22 матча и набрав 33 очка.
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV.
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