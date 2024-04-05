Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Полесье

В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Полесье».

Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 23-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 очков. «Полесье» занимает 6 строчку, сыграв 22 матча и набрав 33 очка.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV.