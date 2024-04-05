Украина. Премьер лига05 апреля 2024, 18:01 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Металлист 1925
В Ковалевке состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги
05 апреля 2024, 18:01 |
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В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».
Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.
К началу 23-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Металлист 1925» занимает 15 строчку, сыграв 22 матча и набрав 16 очков.
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
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