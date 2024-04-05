Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 18:01 |
38
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Металлист 1925

В Ковалевке состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги

05 апреля 2024, 18:01 |
38
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Металлист 1925
ФК Колос

В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

К началу 23-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Металлист 1925» занимает 15 строчку, сыграв 22 матча и набрав 16 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Полесье
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Минай – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Колос - Металлист 1925 где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Динамо – 0:3. Разгромная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04 апреля 2024, 18:10 6
Заря – Динамо – 0:3. Разгромная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
Заря – Динамо – 0:3. Разгромная победа киевлян. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко
Футбол | 05 апреля 2024, 17:32 0
Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко
Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко

Кирюханцев оценил игру команды

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Футбол | 05.04.2024, 12:00
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
Футбол | 05.04.2024, 10:43
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Футбол | 04.04.2024, 20:40
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
04.04.2024, 02:07 16
Теннис
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 30
Футбол
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 43
Футбол
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
03.04.2024, 22:27 1
Футбол
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
05.04.2024, 01:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем