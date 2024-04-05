Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Металлист 1925

В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

К началу 23-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Металлист 1925» занимает 15 строчку, сыграв 22 матча и набрав 16 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV