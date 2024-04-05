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Чемпионат Украины
Колос К
07.04.2024 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 17:44 | Обновлено 05 апреля 2024, 17:54
23
0

Колос – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 апреля матч 23-го тура УПЛ

05 апреля 2024, 17:44 | Обновлено 05 апреля 2024, 17:54
23
0
Колос – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 23-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.

«Металлист 1925» занимает 15 строчку, сыграв 22 матча и набрав 16 очков.

Колос – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Источник Sport.ua
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