Колос – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 апреля матч 23-го тура УПЛ
В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».
Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 23-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.
«Металлист 1925» занимает 15 строчку, сыграв 22 матча и набрав 16 очков.
Колос – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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