Защитник Зари: В матче с Динамо показали свой уровень. Зона вылета близко

Защитник «Зари» Игорь Кирюханцев отметил поражение от «Динам»о 0:3, а также тяжелый календарь и ситуацию в турнирной таблице чемпионата Украины.

«Игра с «Динамо» показала наш уровень. Такой, какой есть. «Динамо» сильнее нас, без розовых очков. У нас еще есть матчи с «Днепром-1», с «Шахтером» дважды, будет играть. Первую часть сезона провалили, теперь нужно набирать, выбора нет».

«У нас не такой большой отрыв от зоны вылета, никто не знает, что дальше будет», — сказал Кирюханцев.

В таблице УПЛ команда с 22 очками занимает 12-е место.