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  4. Умер бывший президент Карпат, с которым команда брала медали ЧУ
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 17:34 |
1291
0

Умер бывший президент Карпат, с которым команда брала медали ЧУ

Ярослав Грицюк ушел из жизни в 66 лет

05 апреля 2024, 17:34 |
1291
0
Умер бывший президент Карпат, с которым команда брала медали ЧУ
Facebook. Ярослав Грицюк

4-го апреля на 67-м году жизни скончался бывший президент «Карпат» Ярослав Грицюк.

Об этом сообщил представитель львовского клуба Юрий Назаркевич.

«На 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК «Карпаты» Ярослава Васильевича Грицюка... В 1998-1999 годах Ярослав Грицюк возглавлял клуб, находясь на должности генерального директора украинско-канадского СП «Галев Лтд», которое было основателем ПФК «Карпаты». За этот период команда «Карпаты» вписала яркие страницы в своей истории, получив бронзовые медали чемпионата Украины-1997/98 и выйдя в финал Кубка Украины-1998/99», – написал Назаркевич.

Отметим, что эта бронза является единственной медалью львовского клуба в чемпионате Украины. В финале Кубка Украины «Карпаты» также играли в сезоне 1992/93.

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Карпаты Львов
Источник Facebook
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