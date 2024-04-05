Умер бывший президент Карпат, с которым команда брала медали ЧУ

4-го апреля на 67-м году жизни скончался бывший президент «Карпат» Ярослав Грицюк.

Об этом сообщил представитель львовского клуба Юрий Назаркевич.

«На 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК «Карпаты» Ярослава Васильевича Грицюка... В 1998-1999 годах Ярослав Грицюк возглавлял клуб, находясь на должности генерального директора украинско-канадского СП «Галев Лтд», которое было основателем ПФК «Карпаты». За этот период команда «Карпаты» вписала яркие страницы в своей истории, получив бронзовые медали чемпионата Украины-1997/98 и выйдя в финал Кубка Украины-1998/99», – написал Назаркевич.

Отметим, что эта бронза является единственной медалью львовского клуба в чемпионате Украины. В финале Кубка Украины «Карпаты» также играли в сезоне 1992/93.