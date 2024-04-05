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Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 17:18 | Обновлено 05 апреля 2024, 17:58
133
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия

В Одессе состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги

05 апреля 2024, 17:18 | Обновлено 05 апреля 2024, 17:58
133
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия
УПЛ

В субботу, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Александрия».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 13:00.

К началу 23-го тура «Черноморец» занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. «Оболонь» занимает 11 строчку, сыграв 21 матч и набрав 24 очка.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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