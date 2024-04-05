Чемпионат Европы05 апреля 2024, 17:21 |
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Украина – Косово. Стали известны стартовые составы
Матч отбора к женскому Евро-2025 начнется в 18:00
05 апреля 2024, 17:21 |
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Сегодня, 5 апреля 2024 года, женская сборная Украины по футболу на СК «Мардан» (Анталия, Турция) в первом матче отбора к Евро-2025 примет соперниц из Косово. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Семкив, Петрик, Овдийчук, Химич, Андрухив, Апанащенко, Глущенко, Кравчук.
Косово: Демири, Рамаж, Кастрати, Смаили, Круэзлю, Биккай, Мисини, Халилай, Лимани, Мемети, Метай.
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