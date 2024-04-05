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Чемпионат Европы
05 апреля 2024, 17:21 |
602
0

Украина – Косово. Стали известны стартовые составы

Матч отбора к женскому Евро-2025 начнется в 18:00

05 апреля 2024, 17:21 |
602
0
Украина – Косово. Стали известны стартовые составы
УАФ

Сегодня, 5 апреля 2024 года, женская сборная Украины по футболу на СК «Мардан» (Анталия, Турция) в первом матче отбора к Евро-2025 примет соперниц из Косово. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Семкив, Петрик, Овдийчук, Химич, Андрухив, Апанащенко, Глущенко, Кравчук.

Косово: Демири, Рамаж, Кастрати, Смаили, Круэзлю, Биккай, Мисини, Халилай, Лимани, Мемети, Метай.

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Источник Sport.ua
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