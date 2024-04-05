Украина – Косово. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 5 апреля 2024 года, женская сборная Украины по футболу на СК «Мардан» (Анталия, Турция) в первом матче отбора к Евро-2025 примет соперниц из Косово. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Семкив, Петрик, Овдийчук, Химич, Андрухив, Апанащенко, Глущенко, Кравчук.

Косово: Демири, Рамаж, Кастрати, Смаили, Круэзлю, Биккай, Мисини, Халилай, Лимани, Мемети, Метай.