Энцо ФЕРНАНДЕС: «Мне нравится играть за Челси, я счастлив»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился мыслями относительно положения лондонского клуба:

«Мне очень нравится играть здесь, в «Челси». Счастлив? Да, конечно! Мне не нравится наше место в турнирной таблице, это злит меня и моих товарищей по команде. Мы хотим выигрывать. Но это процесс, и будем надеяться, что следующий сезон будет для нас намного лучше».

В этом сезоне Энцо Фернандес провел 26 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.