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Англия
05 апреля 2024, 17:09 | Обновлено 05 апреля 2024, 18:00
139
0

Энцо ФЕРНАНДЕС: «Мне нравится играть за Челси, я счастлив»

Полузащитник «Челси» поделился мыслями касаемо положения лондонского клуба

05 апреля 2024, 17:09 | Обновлено 05 апреля 2024, 18:00
139
0
Энцо ФЕРНАНДЕС: «Мне нравится играть за Челси, я счастлив»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился мыслями относительно положения лондонского клуба:

«Мне очень нравится играть здесь, в «Челси». Счастлив? Да, конечно! Мне не нравится наше место в турнирной таблице, это злит меня и моих товарищей по команде. Мы хотим выигрывать. Но это процесс, и будем надеяться, что следующий сезон будет для нас намного лучше».

В этом сезоне Энцо Фернандес провел 26 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Энцо Фернандес Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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