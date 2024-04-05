Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Черноморец
07.04.2024 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 17:11 | Обновлено 05 апреля 2024, 17:59
90
0

Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 апреля матч 23-го тура УПЛ

05 апреля 2024, 17:11 | Обновлено 05 апреля 2024, 17:59
90
0
Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Александрия».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 23-го тура «Черноморец» занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.

«Оболонь» занимает 11 строчку, сыграв 21 матч и набрав 24 очка.

Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Минай – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Металлист 1925
Черноморец Одесса Александрия Черноморец - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Теннис | 05 апреля 2024, 04:05 18
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне

Элина проиграла Элизе в 1/8 финала соревнований WTA 500 в США

Супряга пообщался с известным руководителем Днепра-1. Ждать трансфера?
Футбол | 05 апреля 2024, 11:05 7
Супряга пообщался с известным руководителем Днепра-1. Ждать трансфера?
Супряга пообщался с известным руководителем Днепра-1. Ждать трансфера?

В «Динамо» Владиславу никак не удается перезагрузить карьеру после ряда неудач

Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Футбол | 05.04.2024, 01:01
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
Футбол | 05.04.2024, 16:05
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Футбол | 05.04.2024, 00:19
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
03.04.2024, 22:27 1
Футбол
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 30
Футбол
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
04.04.2024, 11:36 8
Футбол
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
04.04.2024, 14:13 15
Футбол
Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
04.04.2024, 04:29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем