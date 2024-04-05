В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Александрия».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 23-го тура «Черноморец» занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.

«Оболонь» занимает 11 строчку, сыграв 21 матч и набрав 24 очка.

Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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