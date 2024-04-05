Рубен АМОРИМ: «Не могу гарантировать, что останусь в Спортинге»
Главный тренер «Спортинга» не исключает уход из клуба после завершения сезона
Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим не исключает уход из клуба после завершения сезона 2023/24:
«Я не могу гарантировать, что останусь в «Спортинге» в следующем сезоне. Я не могу сказать так, как это сделал Хаби Алонсо. У нас есть время обсудить мое будущее, мы сделаем это в нужный момент. Сейчас мы сосредоточимся на выигрыше титулов, а потом увидим, что произойдет».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведет переговоры с Рубеном Аморимом. 39-летний футбольный специалист якобы заинтересован в возможности потренировать «Ливерпуль», начиная со следующего сезона.
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