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Португалия
05 апреля 2024, 16:31 | Обновлено 05 апреля 2024, 16:32
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Рубен АМОРИМ: «Не могу гарантировать, что останусь в Спортинге»

Главный тренер «Спортинга» не исключает уход из клуба после завершения сезона

05 апреля 2024, 16:31 | Обновлено 05 апреля 2024, 16:32
40
0
Рубен АМОРИМ: «Не могу гарантировать, что останусь в Спортинге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим не исключает уход из клуба после завершения сезона 2023/24:

«Я не могу гарантировать, что останусь в «Спортинге» в следующем сезоне. Я не могу сказать так, как это сделал Хаби Алонсо. У нас есть время обсудить мое будущее, мы сделаем это в нужный момент. Сейчас мы сосредоточимся на выигрыше титулов, а потом увидим, что произойдет».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведет переговоры с Рубеном Аморимом. 39-летний футбольный специалист якобы заинтересован в возможности потренировать «Ливерпуль», начиная со следующего сезона.

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Источник Фабрицио Романо
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