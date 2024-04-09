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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
09.04.2024 22:00 – перерыв 2 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 22:00 |
22212
0

Реал – Манчестер Сити. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 апреля в 22:00 матч 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2024, 22:00 |
22212
0
Реал – Манчестер Сити. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В противостоянии 1/8 финала «галактикос» прошли «РБ Лейпциг». В первом поединке в Германии «Реал» победил 1:0, автором единственного гола в матче стал Браим Диас, а украинский вратарь Андрей Лунин провел один из лучших матчей в карьере, совершив девять сейвов и отыграв на ноль. Во втором матче команды сыграли вничью – 1:1.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Куда легче была 1/8 финала для «Манчестер Сити», где «горожане» дважды обыграли датский «Копенгаген» с общим счетом 6:2.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Реал - Мансити
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Трансляция матча В эфире

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События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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